One Direction: El mashup que junta a todas las canciones como solistas

Aunque canten como solistas, ¡One Direction siempre sonarán perfectos como boy band!

Ha pasado poco más de un año desde el peor día de todas las directiones. Un enero del 2016, los chics de One Direction tomaron la decisión de darse un break. Menos Zayn Malik, quien renunció a la banda semanas antes.

Si bien cada uno de los integrantes tiene proyectos propios, alguien con mucho tiempo libre decidió juntarlos una vez más en un video. En este clip podemos ver y escuchar cada una de las canciones que han lanzado como solistas y al mismo tiempo escucharlos una vez más juntos.

El usuario de Twitter, Eminik, hizo un increíble regalo para todas las Directioners, ¡juntó todas las canciones que han sacado los chicos como solistas en una sola canción!, y el resultado simplemente es perfecto.

Así suenan Just Hold On de Louis, Pillowtalk de Zayn, This Town de Niall y Sign Of The Times de Harry mezcladas.

