OMG! Harry Styles reveló la fecha de estreno de su álbum y mucho más ¡Mira! (+ Fotos)

Como preámbulo a su aparición en Saturday Night Live este fin de semana, Harry Styles está poniendo a prueba a sus fans con mucha más información sobre su primer álbum como solista.

La placa discográfica del One Direction será lanzada el próximo 12 de mayo, y contará con 10 canciones en total, incluyendo su primer sencillo promocional, Sign of the Times. Las otras canciones que muy pronto podremos escuchar son Meet Me in the Hallway, Carolina, Two Ghosts, Sweet Creature, Only Angel, Kiwi, Ever Since New York, Woman y From the Dining Table.

¿Qué sucedió en Nueva York, Harry? ¿Acaso algo que tenga que ver con Taylor Swift?

El también actor compartió además dos fotografías del arte de su disco. Una de ellas muestra a la estrella de Dunkirk sentado en lo que parece ser una tina dándole la espalda a la cámara. Y la otra foto muestra a Harry en el agua, pero esta vez podemos darle un vistazo a su sexy perfil.

Conversando recientemente con BBC Radio 1, Styles dijo sobre su disco, “En la manera menos extraña, es mi álbum favorito para escuchar en este momento”.

Para dicha producción, Harry escribió unas 70 canciones, aunque según él, la mayoría fueron “pequeñas ideas”.

“Hicimos 50 canciones en Jamaica, y eso incluye, como, pequeñas ideas”, compartió. “Bueno, canciones completas, yo digo que probablemente hay 30 canciones, probablemente. Una de las canciones del álbum, la escribí hace unos años atrás”.

