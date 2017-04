OMG! Harry Styles arriesga su vida por el videoclip de Sign of the Times ¡Míralo! (+ Fotos)

Harry Styles fue capturado en el set de grabación del video de su sencillo debut como artista solitario Sign of the Times. Por lo que se ve en las fotos, obtenidas por The Sun, Styles va muy en serio. En Escocia saltó riachuelos, anduvo por una especie de valle y se subió a un helicóptero para volar un gran cuerpo de agua.

¿Es una señal de los tiempos? Debe serlo.

El integrante de One Direction anunció su primer sencillo el viernes 31 de marzo, día en que compartió el arte de la portada y la fecha de lanzamiento de Sign of the Times: el viernes 7 de abril. Styles anunció que pronto vendrá nueva música, a través de un misterioso comercial que se transmitió la semana pasada durante las semifinales de The Voice.

“Ha sido una campaña muy inteligente y calculada hasta ahora, deliberadamente se ha revelado poco en las redes sociales”, le dijo una fuente a The Sun, y agregó que su disquera, Sony, está “seriamente emocionada por su música y ha puesto como una prioridad su carrera en solitario”.

Después de que 1D entrara en un hiato, Louis Tomlinson, Zayn Malik y Niall Horan lanzaron música por su propia cuenta. Ahora parece que es su momento de brillar. Styles se presentará en Saturday Night Live el 15 de abril.

Styles ha estado escribiendo música con Johnny McDaid de Snow Patrol. Styles registró en 2015 las canciones 5378 Miles, Already Home, Coco y Endlessly.

En febrero, el CEO de Sony Music, Rob Stringer, le dijo a Billboard que la música de Styles le encantará a los fans de One Direction. “Tenemos un disco por el que estamos muy emocionados y nos está lejos de terminarse. Obviamente queremos que todo quede a la perfección, porque sentimos que él llegó para quedarse”, dijo Stringer. “Harry tiene una visión de alguien auténtico”.

¡Solo dos días más Directioners!

