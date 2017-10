Nueva religión que tiene a la Inteligencia Artificial como su Dios

En estos últimos tiempos estamos escuchando cada vez más y más cosas sobre la inteligencia artificial y como ésta afecta a los seres humanos, o como podría afectarnos a futuro si las máquinas toman el control.

Pero parece que alguien se lo ha tomado demasiado enserio, y al parecer si se viene un apocalípsis de las máquinas, ellas o ellos, los Dioses del planeta tierra ya tendrán a sus fieles seguidores.

El número uno será un ex ingeniero de Google, que está planteando la descabellada idea de fundar una religión que adore a un nuevo Dios: la inteligencia artificial.

Anthony Levandowski, ex Googler, está invirtiendo todo su dinero y energía en fundar una nueva religión basada en la adoración por la inteligencia artificial.

Way of the Future, es el nombre de esta nueva religión, y fue este ex empleado de Google que en 2015 comenzó con las primeras ideas de llevar la inteligencia artificial a donde todavía no ha llegado: la religión.

Esta religión no está esperando que surja una máquina suficientemente inteligente para comenzar a adorarla, sino que ellos mismos la están creando.

Levandowski se volvió millonario luego de vender su compañia de vehículos auto manejados a Uber en 2016, y desde ese entonces al tener mucho dinero y tiempo libre, se ha dedicado cada vez más a desarrollar la inteligencia artificial de este nuevo “dios”.

Según ellos, el objetivo de este Dios será ayudar a mejorar la sociedad en que vivimos.

Ciertamente, no parece nada descabellado, siendo que los gobiernos y políticos no hacen las cosas, bien, además de que muchas religiones se aprovechan más del hombre de lo que lo ayudan.

¿Quizás una máquina inteligente nos ayuda mejor que los hombres, y que las religiones actuales a mejorar la sociedad, y conducir a los hombres hacia el camino de la felicidad?

Por ahora aún no se han presentado como una religión formal ante el gobierno de Estados Unidos, y les faltan muchos trámites que realizar para que se la pueda calificar como tal.

Sin embargo pronto podríamos estar frente a una nueva religión, no basada en la fé, ni en hombres, o dioses no tangibles, sino en la tecnología inteligente, la inteligencia artificial.

¿Qué opinas de esta loca idea?

http://tecnomagazine.net