No podrás creer lo que el novio de Perrie Edwards opina sobre Zayn Malik

La separación Perrie Edwards y Zayn Malik fue escandalosa. Después de que supuestamente él intérprete la engañó durante una gira de One Direction por Tailandia, Zayn rompió su relación de cuatro años por mensaje de texto, y tras un tiempo de eso, e incluso con nuevas relaciones, ambos continúan siendo referidos a dicho romance.

Mientras que Zayn se ha convertido junto a Gigi Hadid en una de las parejas jóvenes más exitosas del espectáculo, Perrie apostó de nuevo al amor desde el año pasado cuando inició un noviazgo con el jugador de fútbol Alex Oxlaide-Chamberlain.

Los fans han captado algunas indirectas de la súper modelo hacia la cantante de Little Mix; pero, ¿qué opina el futbolista de Malik?

Oxlade-Chamberlain admitió recientemente en una entrevista con el The Daily Star que no puede resistirse a cantar la música de Zayn Malik. El atleta del Arsenal felicitó a One Direction por sus canciones pegadizas y el impacto que han tenido en la industria de la música.

“Estaría mintiendo si dijera que no disfrutaba un poco de One Direction de vez en cuando. Han tenido algunas buenas canciones a las que no me puedo resistir, han destrozado la escena”, aseguró.

En días anteriores, Alex le había indicado al The Sun on Sunday que es muy cuidadoso en su relación, ya que no quiere que Perrie y Little Mix escriban canciones sobre él si algún día se convierte en el nuevo ex de Edwards.

Ouch!

En febrero, la cantante usó su cuenta de Instagram para hacer oficial su noviazgo con el futbolista. “Él”, escribió Perrie en una empalagosa y romantiquísima fotografía en la que aparece abrazando a su chico mientras se dan un beso con la torre Torre Eiffel de fondo.

Los fans comenzaron a rumorar que ambos estaban saliendo desde que comenzaron a seguirse el uno al otro uno en Instagram en enero del año pasado, pero hasta ahora, ninguno de ellos había comentado su relación potencialmente floreciente. Y no fueron tímidos sobre la confirmación, tampoco.

http://la.eonline.com/