¿Nicki Minaj le mandó un mensaje a Taylor Swift tras el estreno de Look What You Made Me Do?

Dicen que no existen las casualidades, ¿será éste el caso?

¿Qué hay de nuevo Nicki Minaj?

A sólo 40 minutos de que Taylor Swift lanzara Look What You Made Me Do, la rapera tomó su cuenta de Twitter para escribir “N—a siéntate. Sé humilde”… ¿Coincidencia? Tal vez. Algunos fans creen que Nicki simplemente citó el coro de la canción de Kendrick Lamar, Humble, pero otros sospechan que éste fue un mensaje con dedicatoria especial para Taylor.

Haciendo un viaje al pasado, específicamente a 2015, recordemos que Minaj hizo un posicionamiento luego de que el videoclip de Anaconda no fuera nominado en los MTV Video Music Awards citando “Si tu video celebrar a las mujeres con cuerpos delgados, serás nominado al video del año”.

Swift se sintió aludida debido a que en el video de Bad Blood aparecían varias actrices y modelos, y respondió: “No he hecho nada más que quererte y apoyarte. No está bien que las mujeres se pongan una contra la otra. Tal vez uno de los hombres logró esto…”.

Nicki entonces le contestó diciendo que no había dicho nada sobre ella. “Te quiero mucho. Pero debes hablar sobre esto”. Poco después Taylor se disculpó y actuó junto a la rapera en los VMAs de 2015.