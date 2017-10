Niall Horan quiere colaborar con Camila Cabello e Internet enloqueció

¡Todos piden a gritos que esto suceda!

Desde que Camila Cabello se apartó de las filas de Fifth Harmony ha estado trabajando muy duro en impulsar su carrera como solista, y tal parece que Havana era justo lo que necesitaba para escalar aún más en las listas musicales. Hace varias semanas atrás, la estrella de origen cubano estrenó el tema inspirado en su tierra natal, y recientemente lanzó el genial videoclip que acompaña su sencillo.

Havana no ha dejado de sonar, así que no es ninguna sorpresa que alcanzará la posición Nº1 en el iTunes Worlwide Chart. Por ende, tampoco debería impresionarnos que estrellas de la talla de Niall Horan estén delirando con la canción, reproduciéndola sin parar e incluso pidiéndole a Camila una colaboración especial.

Este miércoles, durante la transmisión de un Instagram Live, el ex One Direction se dejó ver mientras escuchaba el tema en el que Camila colabora con Young Thung, y le dijo a la cantante, “Por cierto, debiste tenerme en esta parte. No puedo creer que me hayas pasado por alto”.

Y continuó diciendo en broma, “¿Cómo te atreves? De hecho, estoy muy molesto por eso. Yo hubiese sido perfecto para esto. ¿Puedo hacer la parte de rap en tu próxima canción?”

Por supuesto, como era de esperarse, muchos fans de Niall y Camila apoyaron la moción del intérprete de Slow Hands.

Camila alcanzó a ver su transmisión, así que no dudó en intervenir diciéndole, “Felicidades por tu álbum. La estás partiendo”. Y agregó, “Te quiero en serio. Amo tu nueva música”.

Pero Horan no es la única estrella delirando por la música de la ex 5H. ¡John Mayer también!

Esa misma noche, el ganador del Grammy realizó su propio Instagram Live para alabar el cabello de Camila en el arte del sencillo, que según la experta opinión de John, tuvo “una genial composición”.

Camila también se unió a su Live y comentó, “No, mi cabello estaba SUPER desordenado”.

This is everything. Niall Horan chatting with Camila on his Instagram live while listening to “Havana.” pic.twitter.com/fF74xBbTuo — Wilnette (@wilnetteo) October 26, 2017

Havana llegó para poner a todos a bailar y a cantar, y es que incluso celebridades como Charlie Puth, Lin Manuel-Miranda y Shay Mitchell de Pretty Little Liars han hablado maravillas de la canción.

¿A las Fifth Harmony también les gustará?

