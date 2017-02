Negative space lips: ¿conocías esta nueva tendencia para maquillar tus labios?

Hoy queremos hablaros de una corriente que predecimos se convertirá en una tendencia: negative space lips parece que ha venido para quedarse.

Una tendencia de arte puro





Las tendencias en los labiales han sido muchas y muy variadas a lo largo de los años, desde los estridentes gloss de las década pasada a los sugerentes tonos mates y oscuros de los últimos tiempos. Sin embargo, nada puede comprarse con esta última moda en la que el maquillaje de tus labios se convierte en algo más que la aplicación de un labial. El negative space lips es arte en estado puro.

Esta corriente se basa en el uso de los espacios en negativo para crear símbolos en los labios y darles un aspecto algo geométrico y futurista. Los labios quedan perfilados pero a la vez dibujan elegantes símbolos dependiendo de la imaginación del artista que los está esculpiendo.

Si buscamos en Instagram bajo el hashtag #negativespacelipart, ya podemos ver varias modelos con esta tendencia impregnada en sus labios.

De momento no he podido encontrar ningún tutorial para poder hacer esta maravilla en mis labios. Sin embargo, si he visto muchas influencers con ellos, así que en breve confío poder dejaros unos pequeños pasos sobre cómo lograr esta tendencia. Mientras tanto no la perdáis de vista y, si sois aventureras, os animos a practicar el negative space lips.

Parece que la tendencia negative space lips no tiene pensado abandonarnos pronto. ¿Te atreves con ella?

