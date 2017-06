Need for Speed 2017: Juego, Personajes y detalles del nuevo clásico

Need for Speed 2017 se llama oficialmente Need for Speed Payback, es la nueva entrega de EA de su clásico juego de carreras que nos viene mostrando cómo la adrenalina puede sentirse aunque estés detrás del volante virtual de un juego. Hoy veremos los detalles de Need for Speed 2017, el juego, personajes y características del mismo.

NFS 2017 va a seguir la historia de sus predecesores Need for Speed Most Wanted, The Run, y Undercover, es decir que veremos más de batallas de coches, persecuciones con la policía y mucha acción sobre 4 ruedas. En esta versión 2017 lo importante no se enfocará tanto en que seas el mejor o llegues primeor, sino en que sigas la narrativa del juego y te metas en su historia, que es la parte que más nos conecta con el mensaje de sus creadores al desarrollarlo.

El escenario se ubica en Fortune Valley, un lugar parecido a lo que es Las Vegas hoy. En dicho escenario podrás elegir manejar el coche con tres diferentes personajes contra “La casa” (The House), que se describe a si mismo como una cruel organización que está en poder de los casinos, hoteles, criminales y policías de la ciudad.

Los tres personajes que puedes elegir serán: Tyler the Racer, Mac the Showman y J-ess the Wheelman. Si bien el objetivo de Need for Speed 2017 es que consigas subir en el ranking de las carreras callejeras, podrás también focalizarsete en customizar tu auto y personalizarlo como nunca antes.

Al igual que sus predecesores, Need for Speed Payback está disponible para Xbox One, PS4 y PC. El lanzamiento de esta nueva entrega de la saga de EA se espera para el próximo 10 de Noviembre. Aunque si tienes una cuenta EA Access seguro podrás jugarlo desde unos días antes, puntualmente el 2 de Noviembre.

¿Qué te parece la nueva entrega de Need for Speed 2017? ¿Eres fan de las carreras de autos underground como éstas? Desde nuestro lado recordamos con nostaliga jugar Need for speed desde hace más de 10 años, y la verdad es que con cada nuevo lanzamiento EA ratifica por qué éste es uno de los mejores juegos de carrera del mundo.

http://tecnomagazine.net/