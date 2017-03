Muere el sobrino de 16 meses de Kanye West

El rapero Kanye West ha recibido uno de los golpes más duros de su vida en lo que a su ámbito familiar respecta después de que su primo

Ricky Anderson, con quien mantiene una estrecha relación y al que incluso tiene empleado en su sello discográfico GOOD, anunciara públicamente que su pequeño Avery, de solo 16 meses, había muerto repentinamente ayer martes mientras dormía en su cama.

“Hoy es el peor día de mi vida. He perdido a mi pequeño hombrecito pero al menos he ganado un ángel. Descansa en el paraíso. Te quiero mucho, hijo”, escribió el primo del artista en su cuenta de Instagram para compartir la trágica noticia con todos sus seguidores de las redes sociales.

Solo unos minutos más tarde, Anderson publicaba en la misma plataforma varias imágenes que retrataban al pequeño Avery en escenas de la vida cotidiana, entre las que destacaba una instantánea en la que aparecía lavándose los dientes y que su progenitor no dudó en utilizar para expresar una vez más el profundo vacío que su muerte ha dejado en su día a día.

“Le echo tanto de menos”, reza la descripción de una imagen en la que, además, el primo de Kanye menciona a su pareja y madre del retoño, Erica Paige. “Te has llevado un trozo de mí contigo. Tu mamá y yo te queremos mucho y te extrañamos”, añadió en otro mensaje.

La propia Erica también recurrió a la esfera virtual para rendir tributo al fallecido Avery y expresar con todo tipo de detalles la amarga e “injusta” experiencia que le ha tocado vivir.

“Este mundo es tan injusto. Te quiero con todo mi corazón… Me has brindado tanta felicidad y has luchado con tanta fuerza, que no podría estar más orgullosa de ti. Gracias por las risas, los mimos, los besos y los abrazos. Mi corazón está roto y así estará para siempre. Mami te quiere mucho, mami está contigo”, reza el mensaje que ha hecho público en su Instagram.

Por el momento, Kanye West ha preferido no pronunciarse ante los medios ni en sus redes sociales sobre el que sin duda será uno de los episodios familiares más difíciles que ha tenido que atravesar en los últimos años.

