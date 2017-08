MTV VMAs 2017: Miley Cyrus, The Weeknd y Lorde las presentaciones

Lorde, Ed Sheeran, the Weeknd y Miley Cyrus son solo algunos de los nombres que han sido confirmados para cantar en los MTV VMA 2017. La premiación de los mejores videos del año se realizará este 27 de agosto y tendrá a Katy Perry como la anfitriona de la noche.

Con los MTV Video Music Awards a menos de tres semanas, la parrilla de artistas que cantarán en los premios ya ha comenzado a crecer. Entre los cantantes tenemos nombres como Miley Cyrus, Ed Sheeran, Fifth Harmony, Lorde, The Weeknd, Thirty Second to Mars y Shawn Mendes.

Pero estos nombres no serán los únicos. Lo más probable es que con el pasar de los días, vayamos conociendo más cantantes que se presentarán en esa noche. Según la organización, estas son solo algunas de las actuaciones que podrán presenciarse esa noche. El resto de nombres se irá concretando en los próximos días.

Una de las curiosidades de esta edición de los MTV VMAs 2017 es que no habrá separación de géneros a la hora de entregar los premios. Ya no habrá Artista Masculino y Artista Femenino. Tanto Sheeran como Lorde están nominados como Artista del Año, categoría por la cual sus fans pueden votar en el sitio web de los VMAs. Quien quiera que sea el que se lleve a casa el gran premio, también se irá con un nuevo galardón, que por primera vez en la historia de este show, se llamará Moon Person.

