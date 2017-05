Mira por qué Demi Lovato molestó a tantos seguidores con esta fotografía

Algunos se sienten muy decepcionados de ella.

Demi Lovato no es tan diferente al resto de las estrellas, así que de vez en cuando también deja espacio en sus redes sociales para promover algún producto que le dejará miles de dólares en ganancias. Sin embargo, los fans de la ex estrella de Disney no quedaron nada contentos con una de sus más recientes publicidades.

Hace unos días atrás, Demi usó su cuenta de Instagram para compartir una foto en la cual aparece promocionando el Teami Blends, un té desintoxicante. “Este año es sobre el #amorpropio”, escribió Lovato. “Realmente cuidar de mi misma y ejercitarme ha cambiado todo para mi. @teamiblends ha #patrocinado mi reto de 30 días de detox para ayudarme a deshacerme de toxinas y de la hinchazón para el verano. Estoy en el día 7 y ahora mismo es muy fácil”.

Además, la intérprete de Cool For The Summer incluso ofreció un descuento del 20% con el uso de su propio código: DEMI.

A simple vista no tiene nada de malo la imagen, ni las ganas de Lovato de alcanzar un perfecto cuerpo de verano. Pero lo cierto es que a muchos fans no les gustó para nada el hecho de que la marca que vende los famosos Teami Skinny promete una rápida pérdida de peso para quienes lo consumen. Mientras que otros señalaron que el producto consumido por Demi no está regulado por la Administración de Comida y Drogas.

Aunque lo cierto es que la gran mayoría se mostró disgustada debido a que Demi promoviera un plan de detox después de haber luchado ella misma contra un fuerte desorden alimenticio y se ha declarado como una advocada de todos los tipos de cuerpo.

“Tés como estos tienen efectos laxantes y ‘purgan’ el cuerpo, por eso mismo es un imán de desórdenes alimenticios”, señaló una seguidora de Demi, añadiendo que ella misma sufrió de desórdenes alimenticios. “Y ahora [Demi] está promoviendo la industria [dietética] a sabiendas de eso, como una representante de ED, muchos de sus seguidores son vulnerables”.

“Simplemente no entiendo esa movida de tu parte”, escribió otra seguidora. “No puedes agregar #amorpropio a un té dietético laxante y venderlo como empoderamiento. Promueve salud real en vez de eso”.

http://la.eonline.com/