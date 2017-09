¡Mira la imitación que hizo Justin Bieber de Niall Horan!

Esto es un verdadero halago.

Uno de los esperados discos en solitario de los One Direction finalmente está aquí.

Esta vez fue el turno de Niall Horan de presentar su música individualmente con Flicker, de donde ya ha lanzado sencillos como Slow Hands, This Town, y más recientemente Too Much To Ask.

Recientemente, el cantante de 24 reveló la portada del álbum que llegará a las tiendas el próximo 20 de octubre. El cover es un close up de Niall mirando a la cámara con sus intensos ojos azules.

Justin Bieber lo imitó…

El canadiense llevó a su Instagram una de sus ya acostumbradas selfies sin agregar comentarios. Sin embargo, minutos después le hizo saber al mundo que hacía referencia a su colega al publicar una foto de la mencionada portada pero con mayor acercamiento.

¿Cuál te gusta más?

Justin y Niall mantienen una gran relación de amistad. De hecho, el fin de semana el canadiense compartió un video a través de Instagram Stories en el que mostraba al británico en una salida que tuvieron a un bar.

Hace unos meses, Niall reveló a la revista Billboard que el intérprete de Sorry le dio un gran consejo mientras aún trabajaba en Slow Hands, su más reciente sencillo.

Las palabras de Justin retumbaron tanto en la conciencia del 1D, que las mantuvo consigo aún y cuando producía su disco, y todavía hoy las recuerda con claridad.

“Bieber me dijo que nunca puedes saber cuándo terminaste realmente [un disco]”, le dijo Horan a Billboard. “Él pensó que había terminado [Purpose] y luego agregó Love Yourself a último minuto. Creí que había terminado mi disco y luego tuve que apurarme porque hasta ese momento estaba escribiendo cosas de mala calidad”.

Justin Bieber and Niall Horan hanging out. (via Justin Bieber’s IG story) pic.twitter.com/qHpW2mcV4H

— Pop Crave (@PopCrave) 25 de septiembre de 2017