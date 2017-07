¡Mira como Harry Styles defiende a sus fans y enamórate aún más de él!

El cantante/actor sabe muy bien cómo retribuirles todo su amor.

Harry Styles ha estado bastante ocupado con los diversos estrenos internacionales de Dunkirk, conversando sobre su participación en la cinta de Christopher Nolan, posando para las cámaras y compartiendo con sus fans.

Esta semana el ex One Direction realizó una parada estratégica en la Gran Manzana para el estreno de la cinta en Nueva York, y fue ahí donde demostró su verdadera devoción por sus fans.

Cuando pasaba por la alfombra roja, Styles se topó con una reportera que le preguntó, “¿Harry, te siguen absolutamente a todas partes?”

A lo que él respondió, “¿De quién estamos hablando?”

“Tus fanáticos”, dijo la reportera.

Harry lució un poco incómodo y dijo, “Oh, son las mejores personas del mundo”.

¡Aaawww!

Por supuesto, la tierna y perfecta respuesta de Harry ha hecho que sus queridos fans inunden las redes de amor por él. ¡Y vaya que se lo merece!

Harry shut down this lady who tried to say the fans were crazy at the Dunkirk premiere and then almost fell as he was leaving ?? pic.twitter.com/WlbCJmPrcu

— Tami. (@fakedeepharry) July 19, 2017