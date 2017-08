Miley Cyrus se disculpa por su ausencia en los Teen Choice Awards

Aunque su asistencia ya había sido confirmada, los admiradores de Miley Cyrus se llevaron una gran decepción cuando minutos antes del inicio de la gala de los Teen Choice Awards celebrada este domingo en el Galen Center de Los Ángeles la presentadora Victoria Justicie, quien debía entregarle el premio Ultimate Choice a la cantante, anunció que esta finalmente no lo recogería en persona debido a problemas de agenda.

“A mis queridos fans y a todos aquellos que estáis viendo los Teen Choice Awards. Me siento muy decepcionada de no poder estar allí tal y como era mi intención para aceptar y celebrar con vosotros un reconocimiento tan importante. He organizado una agenda completamente imposible que me ha llevado a verme en esta situación de tener que cancelar mi asistencia”, ha asegurado la intérprete en un comunicado difundido a través de su cuenta de Instagram, en el que para compensar la decepción de sus seguidores realizó un anuncio muy importante.

“He estado tratando de mantenerlo en secreto, pero ya no puedo más. Mi nuevo sencillo y vídeo musical, ‘Younger Now’, saldrán a la luz este viernes 18 de agosto. Estoy muy emocionada de poder compartirlo con todos vosotros. Espero seguir haciendo sonreír a los demás y transmitirles algo de luz a través de mi música durante el resto de mis días. Y muchas gracias también a todos los que la escucháis. Ahora mismo trato de enviar toda la paz y el amor posible al mundo porque es lo que más necesitamos. Amor, amor y más amor”, ha concluido.

La antigua estrella Disney no fue la única celebridad premiada ausente durante la velada. Ed Sheeran, que recibía la tradicional tabla de surf por el éxito de su tema ‘Shape of You’ en la categoría de Mejor Canción tampoco acudió a recogerla, al igual que sucedió con la cantante Beyoncé y la joven Camila Cabello.

La gran ganadora de la noche fue sin duda la serie de televisión ‘Riverdale’ con su triunfo en nueve categorías distintas.

