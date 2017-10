Miley Cyrus le envía un conmovedor mensaje a esta sobreviviente del tiroteo en Las Vegas

Miley jamás se olvida de sus fans.

Miley Cyrus ha tenido el gesto más tierno con Katrina Hannah, sobreviviente del tiroteo ocurrido en Las Vegas hace algunas semanas.

Como recordaremos durante la presentación de Jason Aldean en el Route 91 Harvest Festival un sujeto de nombre Stephen Paddock disparó y mató a más de 50 personas e hirió a más de 500 desde su habitación en el piso 32 del Mandalay Bay Resort and Casino. Este es uno de los más crueles tiroteos ocurridos en la historia de Estados Unidos.

Katrina estaba entre los más de 20 mil asistentes al festival, al que asistió como parte de la despedida de soltera de una amiga. Fue herida en el hombro y cuello. Al momento del tiroteo una amiga le aplicó un torniquete y después un soldado (a quien jamás había visto) la auxilió y llevó al hospital.

Hoy Katrina por fin está en casa, al sur de California, desde donde recibió la sorpresa más inesperada por parte de una de sus artistas favoritas, Miley Cyrus.

“Hey Katrina, soy Miley, supe de ti a través de mucha gente maravillosa”, dijo la cantante en un video compartido por ABC7. “Tu nombre llegó a mí a través de amigos y participantes de The Voice, me dicen que eres un gran fan y por eso quería hacerte saber que pienso en ti todo el tiempo, enviándote buenas y sanadoras vibras a ti, a tu familia y amigos”.

Elex Michaelson, conductor de ABC7 compartió el video en su cuenta de Twitter. En él se puede apreciar cómo Katrina rompe en llanto tras ver a su artista favorita hablarle.

.@MileyCyrus surprises Las Vegas shooting victim Katrina Hannah w a message. Miley saw our past profiles of Katrina, who is just back in CA. pic.twitter.com/rfzva4ntKR

— Elex Michaelson (@abc7elex) 18 de octubre de 2017