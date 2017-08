Miley Cyrus canta junto a Billy Ray Cyrus durante una reunión familiar en Carpool Karaoke ¡Míralos!

¿Listos para viajar con la familia Cyrus?

Todo queda en familia en el episodio de esta noche del Carpool Karaoke de Apple Music, cuando Miley Cyrus y el resto del clan Cyrus, Billy Ray, Tish, Brandi, Trace, Braison, y Noah, se subieron al mismo auto para cantar juntos. Por supuesto, ¿qué canción no podía faltar en el repertorio? Achy Breaky Heart, el icónico hit de Billy Ray, estrenado en 1992.

En el exclusivo clip que verás a continuación, y que se estrenó en exclusiva este lunes durante la transmisión de E! News, la familia decidió usar algunos accesorios vitales: pelucas y bandanas. Ah, y Miley también le agregó una dentadura dorada a su look.

“Chicos, puedo decir que la reunión familiar Cyrus se terminó oficialmente”, dice Billy Ray al final del clip, y Miley le responde, “Fue uno de los mejores días”.

¡Aww! Aparte de su sesión en Carpool Karaole, Miley y Billy Ray también trabajarán juntos en la nueva temporada de The Voice, ya que él será consejero invitado del equipo de Miley.

Además de Miley, Noah, Billy Ray, Tish, Brandi, Trace y Braison (al volante), el nuevo episodio de Carpool Karaoke de este martes, basado en el exitoso segmento de The Late Late Show With James Corden, también tendrá a Queen Latifah y Jada Pinkett Smith, a quienes se le unirán Regina Hall y Tiffany Haddish para un viaje de solo chicas.

Los episodios anteriores de Carpool Karaoke han tenido como invitados a Will Smith, quien interpretó Getting Jiggy Wit’ It con James Corden, así como las coestrellas de Game of Thrones (y mejores amigas) Sophie Turner y Maisie Williams. Otros de los participantes han sido Seth MacFarlane y Ariana Grande, Billy Eichner y Metallica, y Taraji P. Henson, Alicia Keys y John Legend.

El episodio completo de Carpool Karaoke con la familia Cyrus se estrenará esta noche en Apple Music.

Mira el adelanto AQUÍ.

http://la.eonline.com