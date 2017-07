Madonna gana una batalla legal por invasión de su privacidad

El ‘Mail Online’ publicó un artículo con información de las mellizas recientemente adoptadas por la cantante antes de que se completara el proceso

Madonna y sus dos hijas gemelas, Stella y Estere, a las que la estrella de la canción adoptó recientemente en Malawi, han ganado la batalla legal que mantenían con la asociación británica Associated Newspapers por una “grave invasión de su privacidad”. La cantante llevó el caso al Tribunal Superior de Londres cuando el pasado mes de enero un artículo sobre las dos pequeñas de cuatro años cuyo proceso de adopción no se había completado le provocó “una considerable angustia y ansiedad”. Ahora Madonna, que está preparando la película de su vida, ha aceptado una suma económica por los daños que no ha sido revelada.

El artículo del Mail Online del 27 de enero revelaba los nombres, la raza, la edad y que las dos niñas vivían en un orfanato de Malawi cuando todavía estaba pendiente de aprobación la solicitud de adopción de Madonna, que la cantante finalmente confirmó con una foto en su cuenta de Instagram el pasado febrero. “Desde su punto de vista, sus acciones pudieron haber comprometido el proceso de adopción, que podría haber implicado un cambio de vida para las niñas, así como también para Madonna y su familia”, ha dicho su abogada al juez Nicola Davies durante la audiencia de este jueves. “El Mail Online lo publicó en un momento en que, como el periodista debería haber apreciado, Madonna hubiese sido impotente para proteger a las niñas del daño”, ha señalado Jenny Afia en la audiencia de este jueves. “Muchas personas en Malawi conocen a Madonna por su fama y también por sus posibilidades económicas”, añadió.

Además de los costes del juicio, Associated Newspapers deberá pagar una suma a la cantante que no ha sido revelada, aunque sí que su representante en el caso ha anunciado que Madonna, de 58 años, va a donar al hospital infantil que recientemente abrió su fundación en el país africano. “Está satisfecha de que al menos algo bueno haya podido salir de esta situación”, ha dicho Afia, ya que ella no estaba en los juzgados londinenses por encontrarse en Saint-Tropez anoche para participar en la gala benéfica de la fundación de Leonardo DiCaprio.”Madonna presentó la demanda porque el periódico amenazaba la seguridad de las niñas al nombrarlas antes de que fuesen adoptadas. Ella siempre adoptará todas las medidas posibles para proteger el bienestar de su familia”, dijo la abogada tras la audiencia.

Cuando en los medios aparecían continuas noticias sobre que la intérprete de Material Girl iba a ampliar la familia, una foto que Madonna publicó el pasado verano en las redes sociales se tomó como una prueba (finalmente cierta). En ella aparecía Lourdes, hija mayor de la cantante, con las dos niñas. “Tres bellezas. Lola pasando tiempo con las gemelas Stella y Esther en el orfanato Home of Hope”, decía el mensaje.

Con la llegada de Stella y Estere a su familia, hoy Madonna tiene seis hijos. Desde que anunció su adopción, un mensaje en el que también pedía a los medios que respetaran el “el proceso de transición”, la cantante ha compartido numerosas imágenes y vídeos de las pequeñas en su Instagram, en el que tiene 9,7 millones de seguidores. Y regresó junto a ellas y sus hijos David y Mercy (también adoptados en Malawi) a su país natal este julio en la inauguración del Mercy James de Cirugía Pediátrica.

https://elpais.com/