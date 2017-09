Los lentes finos son el nuevo accesorio que no puedes dejar de ver

La presentación de la temporada Otoño 2017 de Balenciaga en la semana de la moda de París tuvo todo lo que debe tener un buen desfile de modas: modelos de primera categoría, ropas de lujo y looks que todas amaríamos tener.

Sin embargo, el director artístico de la casa, Demna Gvasalia, le agregó un detalle que parecía salido de una película de ciencia ficción: lentes angostos como los que usó Keanu Reeves en Matrix.

Estos lentes son como el sushi: los amas o los odias, no hay un término medio. Tal vez eres una chica amante de los Cat eye y no te puedes imaginar usando lentes que no cubran por completo tus ojos, en ese caso no te gustarán, pero gracias a Kendall Jenner y las hermanas Hadid estamos seguros que no podrás escapar de ellos esta temporada.

Suelen decir que «lo que es moda incomoda» y usar estos lentes al sol no van a hacer mucho para proteger tu vista, pero, como lo demuestra Gigi Hadid, si lo llevas bien puede quedar muy chic.

El look Neo aún no se ha extendido al resto de los mortales, pero por acá estamos seguras que no va a pasar mucho tiempo para que los puedas encontrar en cualquier tienda de tu cuidad.

