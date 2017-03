Los hijos de Jennifer Lopez quieren pasar más tiempo con su madre

Desde que se convirtiese en madre de los gemelos Max y Emme en el año 2008 con su entonces marido Marc Anthony, la cantante Jennifer Lopez ha hecho todo lo posible por compaginar sus responsabilidades familiares con su exitosa carrera artística. Aunque siempre ha puesto el interés de sus retoños por encima de cualquier compromiso laboral, la propia intérprete reconoce ahora que en ocasiones los pequeños no tienen otro remedio que presionarla para que pase más tiempo a su lado.

“Sabes, ellos son lo primero. Cuando los pones en primer lugar, todo el mundo entiende esta jerarquía. Mi hijo me dijo esta semana: ‘Mamá, me gustaría concertar una cita para hacer un picnic contiguo esta semana porque sé que has estado trabajando muy duro’. Estaba conmigo en Nueva York, pero aun así, me dijo: ‘Me gustaría organizar un picnic contigo el próximo viernes porque necesitamos pasar más tiempo juntos’. Y yo le contesté: ‘Claro que sí, cariño'”, reveló a su paso por el programa de televisión ‘The Real’, demostrando que está dispuesta a compartir anécdotas de su vida familiar junto a los gemelos, ya sea en entrevistas o en adorables instantáneas que publica en su perfil de Instagram.

Nadie puede negar el amor que siente la diva del Bronx por sus pequeños y la importancia crucial que otorga a su bienestar. De hecho, a pesar de que recientemente aseguraba que jamás esperó que acabaría siendo madre de mellizos, la artista recibió la noticia con una alegría incontenible al llegarle en un momento de su vida en el que pensaba que el tren de la maternidad ya había pasado para ella.

“Me hacen la vida mucho mejor. Estaré siempre agradecida. Tuve hijos hasta bastante tarde, e incluso pensé que no los tendría jamás. Soy muy consciente que tuve mucha suerte. No lo doy nunca por sentado”, confesaba a principios de este mes en el programa ‘Today’.

