Los diferentes tipos de extensiones para el cabello que existen

Hablemos de extensiones capilares. Son la solución para todas aquellas chicas que tienen dificultades de crecimiento de cabello o para las que necesitan que les crezca de manera mágica para una fiesta.

Eso lo sabemos todas, pero lo que no todas saben es que existen diferentes tipos de extensiones que deben usarse de acuerdo a cada necesidad.

Ven conmigo y sigue leyendo para saber cuáles son las distintas variedades de extensiones para el cabello que existen.

Extensiones adhesivas

Se trata de extensiones de cabello semipermanentes. Son muy rápidas de colocar y de sacar. Se suelen intercalar con el propio cabello y su duración es de entre 6 y 12 semanas. Si bien son fáciles de poner y de mantener, no están aconsejadas para aquellas chicas que suelen usar el cabello atado, porque pueden ser muy molestas.

Extensiones de cabello de fusión

Son las más populares de todas y las más discretas. Si bien tienen esos puntos a favor, son las más dañinas, debido a la forma de aplicación, pues se usan pegamentos o queratina, y estos pueden dañar la piel del cuero cabelludo. La colocación suele tomar unas 4 horas, y tienen una duración de 6 meses.

dimid_86/Shutterstock

Extensiones de cabello tejidas

Este tipo de extensiones de cabello se aplica de forma muy original, pues el pelo natural se trenza y las extensiones se unen por medio de aguja e hilo de algodón. Este tipo de extensiones se puede aplicar en todo el pelo. Sin embargo, es recomendable evitar colocarlas en forma demasiado apretada porque pueden tirar mucho del cuero cabelludo y también pueden sentirse muy pesadas. Estas razones hacen que no sean las extensiones adecuadas para quien tenga el pelo fino, sino más bien para aquellas chicas con cabello abundante y grueso.

Extensiones con grapas o Micro Ring

Se trata de unas extensiones que no dañan el cabello y se colocan sin usar pinzas de calor. Presentan un look muy natural. Además, podrás hacerte innumerables peinados, pues no se notarán, aunque estén allí. Es importante que las personas con cabello fino no seleccionen este tipo de extensiones, pues se resbalan y no quedan firmes, ni tampoco quienes se hayan sometido a tratamientos de queratina hace poco tiempo.

Estos son los tipos más conocidos de extensiones capilares. Ten en cuenta que el especialista te aconsejará cuál es el mejor en función de tus necesidades. Así que, si tienes dudas, consulta con otros especialistas en el tema antes de colocarlas.

