Justin Bieber coqueteó con una chica en Instagram y esta fue la épica respuesta

Muchos usan las redes sociales para sacar cita, gilear o coquetear. Justin Bieber no fue la excepción y también aprovechó su popularidad en las redes sociales para coquetear con una chica a través de su cuenta de Instagram

La respuesta de la chica fue tan épica que ya se ha convertido en viral en las redes sociales.

Se trata de Jessica Gober, una chica originaria de Georgia, Estado Unidos, que trabaja como un instructora en el gimnasio Fitness On Broughton de la ciudad, y contó cómo fue que Biebs trató de ponerse en contacto con ella.

“¿Esto realmente pasó? Justin Bieber mandó un mensaje al gimnasio donde trabajo preguntando quién era yo ¡Qué cosas!”: Escribió Jessica en Twitter.

Did this actually just happen… lmao

Justin Bieber just messaged the gym that I work at and asked who I was hahahaha WTF