Linkin Park se despide de su cantante en una carta

“Estamos tratando de recordar que los demonios que nos privaron de ti siempre formaron parte del acuerdo. Al fin y al cabo, la manera en que cantabas de esos demonios era justamente lo primero que hizo que todos te adoraran. Los expusiste sin miedo y, al hacerlo, nos juntaste y nos enseñaste a ser más humanos”, escriben los miembros de la banda. Y lo cierto es que en varias canciones de Linkin Park Bennington buceaba en la oscuridad. “Es mucho más fácil irse que afrontar todo este dolor aquí solo”, cantaba por ejemplo en Easier to run.

“Tocaste tantas vidas, quizás incluso más de las que creías. En los últimos días, hemos asistido a un aluvión de amor y apoyo, tanto en público como en privado, desde todo el mundo. Talinda y la familia lo agradecen, y quieren que todos sepan que fuiste el mejor marido, hijo y padre. La familia nunca volverá a estar completa sin ti”, continua la carta. Bennington tenía seis hijos, de dos matrimonios.

“Tu ausencia deja un hueco que nunca podrá ser llenado. Falta una voz tempestuosa, divertida, ambiciosa, creativa, gentil y generosa”, agrega la carta. Y concluye: “Nuestro amor por crear y tocar música es inextinguible. Aunque no sepamos qué camino cogerá nuestro futuro, sí sabemos que hiciste mejores nuestras vidas. Gracias por este regalo. Te amamos y te echamos mucho de menos. Hasta que nos volvamos a ver, LP [Linkin Park]”.

A lo largo de su carrera, el grupo ha ganado dos Grammy y vendido más de 68 millones de discos. El pasado 22 de junio Linkin Park actuó en Madrid, presentando su último disco, One More Light. In the End, Numb/Encore, What I’ve Done o Somewhere I Belong son algunas de las canciones más conocidas de la banda.

