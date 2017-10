Linkin Park anuncia transmisión en directo del concierto homenaje a Chester Bennington

Linkin Park había anunciado que realizará un concierto homenaje en honor a Chester Bennington. La noticia ahora llega directo desde la banda que confirma la transmisión en directo como para que todos los fans sigan el concierto desde cualquier parte del mundo.

El 20 de julio, el mundo de la música se quedó huérfano con la muerte de Chester Bennington, hallado muerto en su domicilio. Durante estos últimos meses, Linkin Park ha recordado al vocalista de diferentes maneras como lanzamiento de One More Light, el video inédito del Carpool Karaoke y ahora con este concierto tributo.

Sin duda alguna que va a ser un concierto con bastante feeling.

Hace semanas que la banda anunció que el 27 de octubre darían un concierto homenaje a Bennington en Los Ángeles, cuya recaudación se destinarán a la caridad. Las entradas se agotaron rápidamente, sin embargo, todos los fans deLinkin Park podrán disfrutar del show.

El grupo ha anunciado que esta actuación, que contará con la participación de Blink-182, Jonathan Davis de Korn, Daron Malakian de System of A Down, Avenged Sevenfold o Bring Me The Horizon, se podrá ver en streaming, a través de YouTube.

