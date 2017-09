¡Liam Payne y Zedd sorprenden con un nuevo videoclip de Get Low! ¡Míralo!

El hit aún tiene mucho que dar.

Han pasado ya varios meses desde que Zedd publicó Get Low, su esperada colaboración con Liam Payne. La canción, que tuvo una muy buena recepción estuvo acompañada por un videoclip dirigido Kevin Bressler en el que vemos conciertos, carreras de autos y a los artistas compartiendo como grandes amigos.

Pues, podemos ver más…

Y es que recientemente decidieron lanzar una nueva versión audiovisual “callejera”.

En el clip, Zedd, de 28 años, y Liam, de 24 años, salen a las calles de Londres con una compañía de un grupo de baile para sorprender a inocentes testigos con presentaciones en míticos lugares como Covent Garden, Oxford Street y Trafalgar Square.

El director Andrew Donoho alterna entre los clásicos y glamurosos clips tradicionales y los clip tras bastidores

¡Míralo!

Payne y Zedd lanzaron Get Low a principios de este verano, y la canción alcanzó el puesto 91 en el Billboard Hot 100. El sencillo esalió luego del debut en solitario de Liam, la canción colaboración con the Quavo: Strip That Down.

http://la.eonline.com