Liam Payne y Cheryl Cole no planean hacer un dueto juntos

Puede que los cantantes Liam Payne y Cheryl Cole se hayan convertido en una de las parejas más estables del panorama musical en los últimos meses, especialmente desde que dieran la bienvenida a su pequeño Bear, y quizás por esa misma razón no quieren poner en peligro su idílica convivencia mezclando negocios y placer, o lo que sería lo mismo en su caso, grabando una canción juntos.

“Creo que estas cosas se pueden volver muy cursis. No vamos a hacer una canción a lo Katie Price y Peter Andre. De todas formas ella no querría hacer una canción conmigo. Me hubiera echado del proyecto. Soy afortunado de estar aquí”, ha declarado bromista al periódico británico The Sun, recordando el dueto que la exuberante modelo británica y el cantante australiano hicieron en 2006 versionando ‘Un mundo ideal’ de la película de Disney ‘Aladdin’.

Aunque no planeen cruzar sus carreras profesionales de momento, lo que sí han tanteado de cara a un futuro próximo es la posibilidad de aumentar su familia y darle un hermano o hermana a su adorado bebé.

“Hemos hablado sobre tener otro hijo. Veremos qué pasa… Ahora mismo estamos disfrutando de la vida con nuestra nueva rutina. Nos sentamos con Bear y nos lo pasamos bien haciendo algo tan sencillo como ver películas viejas como ‘Niño Rico’ o ‘Cuenta Conmigo'”, confesaba el joven artista al semanal The Sunday Mirror.

El miedo de Liam a pasarse de empalagoso en una hipotética colaboración con su chica no se extiende a sus declaraciones acerca de la madre de su retoño, a quien no deja de alabar cada vez que le preguntan cómo logra compaginar su papel de padre con su carrera como solista.

“Cheryl está siendo maravillosa. No quiere perderse ningún momento con él. Lo que la gente no sabe es que lo está haciendo todo ella solita. Cuando se quedó embarazada yo no era capaz de mantener su ritmo preparándolo todo”, aseguraba en la misma entrevista.

