Liam Payne se convierte en la nueva víctima los hermanos Gallagher

Definivitamente a los Gallagher no les gusta nada que tenga el sello One Direction.

Primero fue Harry Styles, y ahora es Liam Payne quien se suma a lista de víctimas de los hermanos Gallagher, más específicamente a la lista del controversial Liam Gallagher.

Como recordaremos, hace algunas semanas salieron a la luz las declaraciones de Noel Gallagher con respecto a Harry y su primer disco. Un contundente “mi gato pudo haber escrito (Sign of the Times) en 10 minutos” bastó para dejar en claro que al rockero no le gustaba para nada la música del ex One Direction. De manera curiosa, es ahora su hermano Liam quien toma la estafeta de las críticas, pero con una sutil diferencia: a él sí le agrada la música Harry, no así la de Liam.

De acuerdo con NME, así se refirió el ex vocalista de Oasis sobre Strip That Down…

“Puedo detectar la falsedad a un milla de distancia y Harry Styles parece estar buscando hacer música real y cambiar su dirección… Al menos no está rapeando como el otro (en alusión a Payne). ¿Cómo pasó eso? ¿Acaso echó un volado y dijo ‘Escucha, estoy haciendo un rap’?”.

