Liam Payne presenta el videoclip de ‘Strip That Down’

Era el que faltaba de los chicos de One Direction. Finalmente Liam Payne se deja escuchar como solista de manera oficial con su nuevo sencillo Strip That Down, tema que cuenta con la colaboración de Quavo.

Siguiendo los pasos de Niall Horan, Lous Tomlinson, Harry Styles y Zayn Malik, Liam Payne ya se deja oir en sus primeras notas como solista. El ex integrante de One Direction está iniciando su nueva etapa en su carrera profesional y ha presentado su debú en solitario con Strip That Down.

Escuchando las primeras notas de la canción, es bastante claro que Liam quiere hacerno bailar y así lo ha demostrado con el videoclip. Esta canción ha sido escrita por Ed Sheeran y Steve Mac.

En el vídeo, con una estética muy colorida que contrasta con escenas en blanco y negro, aparece Liam Payne mostrando su lado más sensual junto a un grupo de bailarines.

Liam Payne – Strip That Down (Official Video) ft. Quavo | Fuente: Youtube

