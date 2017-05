Liam Payne enfurece a sus fans por este pequeño, pero importante detalle

A pesar de que One Direction se separó hace un tiempo ya, los fans –sobre todo los seguidores británicos– no olvidan. Conscientes de que Harry, Zayn, Liam, Niall y Louis difícilmente volverán a pisar el mismo escenario, al menos juntos, su única petición ha sido que sus ídolos no pierdan su esencia. Los chicos han tratado de cumplir esa promesa, sin embargo, algunos –tal vez de manera inconsciente– han cambiado detalles muy significativos, ¿verdad Liam Payne?

Como parte de la promoción de su nuevo álbum, el ahora padre de familia concedió una breve entrevista a 102.7 KIIS-FM, donde dio detalles generales sobre su futuro musical y su próxima colaboración con el grupo Migos, el mismo con el que Katy Perry produjo Bon Appétit. Hasta aquí todo iba bien.

Las bromas, las sonrisas de las locutoras (por obvias razones) y la información que daba Liam pasaron a segundo plano cuando los fans comenzaron a lanzar un reclamo muy puntual: ¡¿Liam perdió su acento inglés?!

La molestia fue adquiriendo un nuevo nivel cuando algunos seguidores comenzaron a señalar la influencia de la cultura americana como la causa del “nuevo” acento de Liam.

Exageración o no, la realidad es que el ex One Direction ha cambiado. Liam Payne ya no es aquel chico que conocimos en 2010 y que sólo quería hacer una cosa: cantar.

http://la.eonline.com