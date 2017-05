Liam Hemsworth no quiere que lo consideren un “tipo heterosexual” y Miley Cyrus explica por qué

Miley Cyrus siempre ha sido bastante demasiado abierta al momento de hablar de su sexualidad, de drogas y de cualquier otra cosa que se le pase por la cabeza. Debido a esto muchos se preguntan cómo es que alguien tan serio y reservado como Liam Hemsworth puede estar con ella, y parece que ahora la propia cantante nos acaba de dar un pequeño vistazo del verdadero Liam: uno muy abierto y relajado.

Durante su entrevista exclusiva con la revista Billboard, Cyrus dijo, “Soy un poco masculina. Pero también puedo ser súper femenina y vestirme como un conejito. Con quien estoy, no tiene nada que ver con sexo, soy súper abierta, pansexual, así soy yo”.

En 2015, la ex estrella de Disney se declaró abiertamente pansexual, es decir, que le atrae todo tipo de persona sin importar su género o su sexo. Y aparentemente Hemsworth también se relaciona un poco con esta corriente.

Después de asegurar que no le gusta que sus “tipos sean tipos” -o sea, demasiado masculinos- aunque ahora está comprometida con un “tipo heterosexual”, Cyrus reveló que a la estrella de Los Juegos del Hambre no le gusta ser encasillado en ese estereotipo.

Y es que aunque muchos podamos asumir que es 100% heterosexual, aparentemente él prefiere no clasificarse.

“Él siempre dice, ‘Bueno, no me digas así”, aseguró Miley, quien además señaló que Liam no suele pensar en su género.

“A veces le pregunto, ‘¿Te gusta ser un chico?’ Y él dice, ‘Realmente no pienso en eso’ Y eso es una locura para mi, porque yo pienso sobre ser chica todo el tiempo”, aseguró Cyrus. “Yo siempre digo, ‘Es raro que yo sea una chica, porque no me siento como una, y no me siento como un chico. Me siento como nada’. Así que cuando alguien es muy masculino, realmente me da asco”.

Así que ahí tienen, ni Miley ni Liam se limitan a sus géneros; y eso, aunado a su pasión por los animales y el arte, los convierte en la pareja perfecta.

