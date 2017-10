Liam Gallagher tilda de ‘molesto’ el nuevo sencillo de su hermano Noel

El cantante Liam Gallagher ha vuelto a dejar patente su carácter brutalmente sincero, así como la dura pugna que sigue manteniendo con su hermano Noel, al describir el nuevo sencillo de este, ‘Holy Mountain’, como “musicalmente molesto” y demasiado convencional para los tiempos que corren, una época en la que curiosamente los dos exlíderes de Oasis compiten frente a frente en las listas de ventas de su Reino Unido natal.

“Bueno, obviamente sabéis lo que voy a decir, que [ese tema] no es para mí. Desde el punto de vista meramente musical, me parece bastante molesto. Creo que hay demasiadas notas y además no es lo suficientemente atrevido. Desde luego, no es mi estilo”, ha confesado Liam en conversación con la revista Vulture.

Al margen de la opinión que le merece la nueva canción de su hermano mayor, el primer corte del tercer disco que pronto publicará Noel junto a sus compañeros de ‘High Flying Birds’, lo cierto es que de momento ‘Holy Mountain’ ha recibido una calurosa acogida por parte de la crítica y el público, siendo esta semana uno de los temas más radiados en las emisoras británicas.

En opinión de Liam, de quien también es justo recordar que su primer disco en solitario, ‘As You Were’, lidera actualmente las listas de ventas de álbumes en su país natal, las reseñas tan positivas que ha venido recibiendo el single de Noel se explican básicamente con su habilidad para “trabajarse” a la prensa especializada.

“Noel es un tipo muy listo, y desde luego sabe cómo trabajarse a la prensa, mientras que a mí siempre me ha importado una mi****, y me he limitado a hacer lo que me gusta, al margen de lo que pudieran escribir de mí. Yo estoy aquí para cantar canciones y hacerlo lo mejor que sé, para divertirme lo máximo posible y trabajar cuanto menos menor. Ese es mi lema en la vida”, ha manifestado.

https://es-us.vida-estilo.yahoo.com