Las páginas web mas raras del internet

Gracias la popularización del internet y también a las ampliaciones de las velocidades de las conexiones, el cyberspacio se ha convertido en el lugar ideal para buscar y encontrar casi que cualquier cosa.

De hecho, hay páginas web para todos los gustos y colores, podremos encontrar desde webs de 18 kilómetros de diámetro hasta webs para que subas fotos de tu “caca” en el retrete para que sea calificada por otras personas.

What the fuck should I make for dinner

Super cargada de palabrotas de toda clase y con un libro de recetas a sus espaldas se nos presenta What the fuck should I make for dinner?, que vendría a ser algo así (diciéndolo de una manera no vulgar) como ¿qué carambas podría hacer para comer?. La cual es una pregunta que nos hacemos todos los días y mas aún cuando se vive solo.

Wikiverse

Aunque actualmente existen varias webs similares (las cuales permiten ver la navegación por Internet como una auténtica constelación de estrellas) Wikiverse es la mejor; una plataforma excelente para cualquier persona que se suela perder navegando por las millones de entradas de la enciclopedia virtual mas famosa del mundo, Wikipedia. De hecho al utilizar esta interesante web, quizás llegues a sentirte como si navegaras en la Matrix.

La página web más larga del mundo

Esta es una de las más raras y de dudosa utilidad, se trata de la página web más larga del mundo o worlds highest website. Una plataforma que, lejos de contar con carios enlaces y una gran cantidad de contenidos para lograr que nos perdamos en ella y de esta manera convertirla en la más completa de toda la red, se basa en algo mucho más sencillo, lo cual es el ser la web mas larga del mundo entero, de hecho, para ser exactos serían unos 18.94 kilómetros, por lo que si tienes paciencia y muuuucho tiempo libre, podrás recorrela de principio a fin cuantas veces tu quieras.

Ratemypoo

Ratemypoo es una página bastante peculiar y que también forma parte de un interesante y más grande grupo de webs basadas en puntuaciones. Pero sin embargo esta resulta resulta muy interesante, ya que, se trata de compartir la imagen de una “caca” y que el resto de usuarios de la web le coloque una calificación. Una literal cochinada perfecta, para aquellas personas de mentes sucias.

¿Cuál otra web extraña conoces en el internet y que quieras compartir?

http://tecnomagazine.net