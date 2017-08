Las mejores reacciones sobre la serpiente que publicó Taylor Swift

A Taylor Swift le encanta el misterio. Luego de borrar todo el contenido de sus redes sociales, la cantante publicó un misterioso video con una serpiente. OK, ya sabemos que todo es parte de una intriga para anunciar su nuevo disco y un primer single, pero sus seguidores reaccionaron de la manera más divertida con este video.

Después de haberlo anunciado en su cuenta de Instagram, las redes sociales no se pudieron contener y reaccionaron de una forma muy ocurrente.

¡Chequea las reacciones más irónicas sobre los teasers del nuevo álbum de Taylor Swift!

The entire fandom trying to figure out what the cryptic snake videos really mean.#TS6IsComing pic.twitter.com/it34Jixk8v

Sneak peak at Taylor Swift’s music video for her upcoming single! 🐍#TS6IsComing pic.twitter.com/CKco6I6VTG

RT IF THIS IS THE ONLY SNAKE YOU CARE ABOUT pic.twitter.com/08UEFLn3mn

Fans at the TS6 tour. #TS6isComing pic.twitter.com/0p2FF2AbKK

Taylor: Maybe I should just announce the new single title & the date for my fans-

Also Taylor: NO. Post another mute reptile video. pic.twitter.com/KMU23YfUn1

— summer (@slaylorstan) 22 de agosto de 2017