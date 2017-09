Lady Gaga se refugia en Beyoncé

Las cantantes Lady Gaga y Beyoncé pueden ser grandes rivales sobre los escenarios pero cuando bajan de ellos son muy buenas amigas y, como tal, están ahí para apoyarse la una en la otra. En este caso es Gaga la que no está pasando uno de sus mejores momentos ya que la artista de 31 años acaba de confesar que padece fibromialgia y los fuertes dolores que esta enfermedad le produce le han llevado a cancelar su gira y retirarse temporalmente de la música. Por ello, la intérprete de Lemonade ha querido demostrarle su cariño y mandarle muchos ánimos a través de dos regalos: una sudadera de su propia línea deportiva Ivy Park y un bonito ramo de rosas. Y Gaga ha presumido de ello en sus redes sociales.

“No estoy teniendo un buen día con los dolores. Gracias cariño B –en referencia a Beyoncé– por enviarme esta cómoda sudadera. Me mantiene caliente cuando salgo a tumbarme fuera para poder estar con los árboles, el cielo, el sol y respirar profundamente. Me siento muy afortunada de tener tanto amor”, escribió la autora de Bar Romance junto a una foto de sí misma con la sudadera puesta en su cuenta de Instagram.

De este malestar del que habla la propia Gaga han podido ser sido testigos todos aquellos que ya han visto el documental sobre la vida de la estrella en este último año y medio. Estrenado en Netflix el pasado fin de semana, Gaga: Five Foot Two muestra conciertos, fiestas, amigos y también muchos momentos íntimos de la artista, incluyendo escenas donde se puede apreciar su enfermedad al ver a la protagonista retorciéndose de dolor.

La amistad entre Gaga y Beyoncé se remonta al año 2009, cuando ambas grabaron la canción Telephone, que alcanzó durante varias semanas el número 1 de las listas de muchos países y se incluyó en el álbum The Fame Monster de Lady Gaga. La intérprete de Poker Face agradece en otro post lo que Beyoncé ha hecho por ella en todos estos años.

“Si yo no hubiera visto tus videos en casa de mi abuela cuando me echaron de la discográfica Def Jam Records, me habría dado por vencida. Tú nos inspiras. Los sueños que promueves me motivan para continuar” escribió junto a la foto del ramo de rosas que la intérprete de Lemonade le había hecho llegar.

Gaga hace referencia al sello discográfico con el que comenzó su carrera pero que al poco tiempo decidió dejar de contar con ella. El año pasado, el productor musical L.A. Reid aseguró en varias entrevistas que se arrepentía de haber despedido a la cantante. La discográfica, del que actualmente uno de los presidentes es Jay Z el marido de Beyoncé, lleva a otros músicos famosos como Rihanna, Jennifer Lopez, Shakira o Justin Bieber entre otros