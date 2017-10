Lady Gaga reaparece con 5 ex presidentes de EE UU

Tras permanecer varias semanas alejada de los escenarios y verse, por tanto obligada a suspender su gira con dos conciertos en España incluidos, Lady Gaga se ha subido de nuevo al escenario en Texas. Lo ha hecho en un evento benéfico, Deep From The Heart: The One America Appeal, organizado por One America Appeal (organización sin ánimo de lucro) para apoyar a las víctimas de los recientes huracanes que han arrasado diferentes puntos de la geografía estadounidense.

La cantante ha elegido sus cuentas de Instagram y Twitter para compartir con todos los usuarios una imagen de lo más inusual, en la que aparece junto a cinco expresidentes de Estados Unidos, entre los que se encuentran Jimmy Carter, George Bush, Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama. Junto a la foto este mensaje: “Ha sido un honor ser invitada por estos cinco Presidentes para actuar y hablar en este histórico evento, donde hemos dejado nuestras diferencias a un lado y hemos puesto la humanidad primero para hacer frente a la catástrofe”. Luego en el escenario añadió: “En un momento de catástrofe, dejamos nuestras diferencias a un lado y sumamos fuerzas, porque nos necesitamos los unos a los otros o no podremos sobrevivir”.

A todo lo recaudado con la venta de entradas de este concierto, en el que también participaron Lyle Lovett, Robert Earl Keen, Lee Greenwood, Sam Moore y The Gatlins, entre otros, Lady Gaga decidió donar un millón de dólares como anunció la cantante, de nuevo, a través de Instagram y Twitter.

A mediados de septiembre Lady Gaga canceló la actuación que tenía prevista en el Rock in Rio debido a los “fuertes dolores” y posteriormente su gira. La cantante estadounidense, de 31 años, acababa de hacer público que padece fibromialgia, una enfermedad crónica que causa dolor muscular generalizado.

En 2016 comenzó a hablar en las redes sociales de sus padecimientos físicos. La última vez antes de la presentación del documental fue el pasado mes de agosto, cuando publicó una imagen de ella bajo tratamiento médico y dijo que tenía “un día frustrante con dolor crónico”, pero que se sentía “bendecida de tener doctoras tan fuertes e inteligentes”.

