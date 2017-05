La supuesta novia de Harry Styles pide a sus seguidores que sean ‘amables’ con ella

Ser la pareja de un ídolo adolescente nunca había resultado una tarea sencilla, pero con la llegada de las redes sociales se ha convertido en un reto que requiere de nervios de acero y una gran resistencia a las críticas. La blogger británica Tess Ward ha podido experimentarlo en su propia piel en las últimas semanas después de que se la empezara a vincular sentimentalmente con Harry Styles.

La chef y experta culinaria de 27 años se ha pronunciado por primera vez acerca de los rumores de romance con el componente de One Direction y la expectación mediática que ha generado el asunto, aunque sin mencionar en ningún momento el nombre del cantante, tras recibir un abrumador aluvión de mensajes en sus redes sociales.

“Para todos aquellos que me están siguiendo y mandando mensajes, estoy agradecida pero por favor, sed amables conmigo. Todo lo que quiero es compartir fotos bonitas de comida con vosotros”, reza el mensaje que publicó en la citada red social el domingo ante la gran atención que ha venido recibiendo.

Además de verse obligada a pedir un poco de respeto en la esfera virtual, la gurú de la alimentación también ha tenido que desactivar la sección de comentarios en su cuenta de Instagram, probablemente para evitar encontrarse con mensajes hirientes.

Este no es el único problema al que se ha enfrentado Ward, quien también trabaja como columnista culinaria para la revista Grazia, desde que su nombre apareciese asociado al de Styles en los medios de comunicación. Su supuesta relación ha afectado de forma negativa a su carrera profesional, ya que algunos de los fans más obsesivos de One Direction han publicado comentarios negativos -y sin verificar- en las valoraciones de su libro de recetas ‘The Naked Diet’ en Amazon, otorgándole solo una estrella como puntuación para disminuir su calificación.

Ni la guapa bloguera ni Harry Styles han hablado abiertamente sobre su posible noviazgo, a pesar de que hay varios indicios de que, en esta ocasión, los rumores al respecto serían ciertos. Para empezar, el pasado sábado ella habría estado presente en el concierto secreto que el intérprete ofreció en Londres, pero además hace una semana ya se dejó ver en público con una camisa roja de Gucci con estampados de flores con la que la estrella de la música había sido fotografiado anteriormente.

Pero por el momento, Harry sigue insistiendo en que su prioridad es su carrera en solitario y en que no tiene ni tiempo ni intención de buscar pareja.

“No estoy en Tinder, si eso es lo que preguntas. La verdad es que no sé cómo enfocar ese tipo de situaciones, ya que trato de no pensar demasiado y me dejo llevar. No suelo hablar mucho del tema, si te soy sincero”, explicaba en una entrevista al diario The Sun.

