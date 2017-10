La peculiar postura de Ariana Grande se vuelve viral

Ariana Grande se ha convertido en trendig topic otra vez. Esta vez ha sido gracias a un humorista y redactor del portal BuzzFeed, quien publicó en su cuenta de Twitter una imagen de él intentando posar como la cantante en la carátula de su último disco My Everything. La parodia alcanzó rápidamente 2.700 retuits y más de 12.000 me gusta y pronto decenas de fans del comediante comenzaron a imitarlo sin conseguir imitar a la cantante.

En la portada Grande, de 24 años, aparece sentada sobre sus rodillas sobreun taburete, con la mano izquierda sujetando su rostro. El humorista bromeó y dijo que esa postura era imposible de lograr. “He investigado y no hay manera de que su trasero esté sentado en ese taburete”, escribió en el texto que acompaña la foto en la que se le ve intentando copiar la pose frente a un espejo. Eso sí, él sin lograrlo.

A la cantante le ha causado tanta gracia que fue ella misma la que lo retuiteó con un mensaje haciendo una referencia a un famoso programa de televisión que descubre los mitos. “La otra semana en mythbuster”.

Los usuarios de la red pronto comenzaron a lanzar sus teorías sobre la misteriosa pose. Algunos apuntan a que esa imagen es producto de un montaje fotográfico. Otros han compartido imágenes de ellos replicando la postura.

La artista, quien hace solo unas semanas sorprendía a sus fans de Instagram con un cambio de imagen, se ha tomado con gracia el asunto. La intérprete de Side to Side publicó una foto de su cabello pintado de gris. Parece que a sus fans les gustó este nuevo look, porque la fotografía acumula ya más de tres millones de me gusta.

Tras el terrible atentado que ocurrió al finalizar uno de sus conciertos Manchester, ahora la cantante estadounidense se encuentra en una gira mundial en la que aboga por la paz.