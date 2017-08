La hija de Chris Cornell le rindió un conmovedor tributo a su padre y a Chester Bennington

Nadie en la audiencia se salvó de las lágrimas.

Casi tres meses después de la trágica muerte de su padre Chris Cornell, la hija de 12 años del cantante de Soundgarden, Toni Cornell, tomó el escenario en Good Morning America para realizarle un emotivo tributo a su padre, con la ayuda de OneRepublic. La interpretación también honró al amigo de su padre, el cantante de Linkin Park, Chester Benington, quien murió hace tres semanas.

¿Qué canción eligieron? La balada de Lonard Cohen, Hallelujah.

“Chester cantó en el funeral de Chris y esta es una de las más grandes canciones escritas en los últimos 50 años. Es una canción muy especial para nosotros y creo que para la mayoría de las personas, especialmente para Toni”, le dijo el líder de OneRepublic, Ryan Tedder, a Michael Strahan de GMA.

“Es un honor interpretar esto para mi papá y para Chester”, dijo Toni.

La emotiva presentación conmovió a la audiencia que estalló en lágrimas mientras los dos cantaban la canción, un claro éxito entre los espectadores de todo el mundo, incluyendo a la viuda de Bennington, Talinda Bennington.

“Gracias @RyanTedder @OneRepublic por honrar a mi esposo Chester y a su querido amigo Chris”, le escribió al grupo. “Quédense tranquilos y los sentirán cantando con ustedes”.

Cornell murió el 18 de mayo en un cuarto de hotel en Detroit. Las autoridades señalaron que murió por ahorcamiento. A Bennington lo encontraron muerto en su casa de California el 20 de julio. Su muerte también fue por ahorcamiento.

WATCH: Chris Cornell’s daughter Toni Cornell sings ‘Hallelujah’ with @RyanTedder in honor of her father and Chester Bennington. pic.twitter.com/1j9z9Cj1uq

— Good Morning America (@GMA) 4 de agosto de 2017