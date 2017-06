Kevin Federline revela como es compartir la paternidad con Britney Spears

El padre y DJ de 39 años comparte la custodia de su hijo Kaleb Federline (12) años y de su hija Kori Federline (14) con su ex prometida Shar Jackson (40); además él es padre de Jayden Federline (10) y Preston Federline (11) con su ex esposa, la estrella pop Britney Spears, (35).

K-Fed —quien tiene otras dos hijas con su esposa Victoria Prince— recientemente dijo que tiene una gran relación con Britney y Shar. “Caes en tu rutina y es mucho más fácil ahora”, dijo el aspirante a rapero a Personal Space de Bravo. “No siempre fue fácil, pero ahora es mucho más fácil”.

A Kevin le gustaría pasar más tiempo con sus cuatro hijos mayores, por supuesto, pero también quiere que tengan una buena relación con sus madres. Por ejemplo: Britney actualmente está de gira, y se llevó a los chicos con ella, lo que implica que se perdieron la celebración del Día del Padre.

“Estoy acostumbrado a no tener a todos mis hijos, este será uno de esos años. Cuando compartes la paternidad, debes estar dispuesto a ceder en algunas de las cosas que te gustaría hacer. Mis chicos no estarán; su madre está de gira por Asia. Estarán conmigo hasta el 15 y luego se irán el resto del mes. No los tendré para el Día del Padre”, dijo Kevin, quien se volvió a casar en agosto de 2013. “Me iré de vacaciones con algunos de los niños y con mi sobrino”.

Y cuando Kevin logra pasar tiempo con sus hijos, se asegura de aprovecharlo al máximo. Por ejemplo, actualmente apoya a uno de sus hijos en lo que le gusta. “Preston sabe más o menos cómo ser DJ. Él quiere aprender más. Le puse Ableton en su laptop, así que juega con eso. Todavía no se ha sumergido en eso, y no quiero obligarlo. Quiero asegurarme de que sea algo que verdaderamente quiere hacer. Le encanta la escena del trap EDM”, dijo el orgulloso padre. “Siempre me dice, ‘¿Escuchaste esto?’ Buscando música para tocar”.

Con tantos hijos que atender, ¿cómo lo logra Kevin?

“Cuando tienes seis hijos sientes que tienes que controlar un equipo de básquet. Pero vale la pena. Todos mis hijos son geniales, ellos se llevan bien. Cuando tienes seis, ya tienes mucha experiencia”, compartió el rapero de PopoZão. “Probablemente puedo cambiar un pañal con una mano y alimentar a otro al mismo tiempo”.

