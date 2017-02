Kesha publica emails en los que Dr. Luke la critica por su peso

“Estamos discutiendo cómo podría ser más disciplinada con su dieta. Ha habido muchas veces en que hemos sido todos testigos de cómo se la ha saltado. Esta vez era Coca-Cola Light, pavo y sobre todo zumo”, escribe Dr Luke en otro de los mensajes de 2012 enviados a la manager de la cantante, Monica Cornia. A esto, Cornia le contesta que trate de ser más comprensivo “porque ella es humana y no una máquina”. Kesha, de 29 años, reveló hace tiempo que también había sufrido desórdenes alimenticios. Ante esta filtración, el productor responsable de algunos de los mayores éxitos de Katy Perry (Roar, California Gurls, I Kissed a Girl) ya se ha pronunciado a través de un comunicado que ha mandado a varias revistas, en el que asegura que las palabras han sido sacadas de contexto.

“Kesha y su equipo continúan confundiendo al no querer revelar toda la verdad [un juez ha accedido a que los informes médicos de la cantante se mantengan confidenciales] mostrando la mala fe de Kesha Sebert y sus representantes, lo cual es dañino para ellos mismos”, asegura. “Estos emails también demuestran el tremendo apoyo que Dr. Luke le daba a Kesha en asuntos artísticos y personales, incluidas las propias preocupaciones de Kesha sobre su peso”, y critican que ella haya revelado esos mensajes sin autorización del juez. En el pasado, Kesha también confesó que Dr Luke, de 43 años, la llegó a llamar “frigorífico gigante”.



Dr. Luke y Kesha, en abril de 2011. Mario Anzuoni REUTERS

Con la presentación de estos nuevos documentos en los juzgados, Kesha “trata de ser libre de su acosador y rehacerse física, emocional y mentalmente”, dicen los documentos a los que ha tenido acceso The New York Post, y trata de que el juez reconsidera su posición y reabra el caso en el que está inmersa desde que puso la primera denuncia en 2014 por unas acusaciones que Dr. Luke siempre ha negado.

El pasado mes de agosto, Kesha decidió retirar una de las demandas por acoso sexual y psíquico que tenía en California y centrar su batalla legal en Nueva York para invertir el máximo tiempo posible en su carrera musical. No saca un disco desde 2012, aunque en abril lanzó un single, y aún está obligada por dos contratos a lanzar más canciones con la discográfica Kemosabe Records, de Dr. Luke. El pasado 1 de febrero Lukasz Gottwald (su verdadero nombre) interpuso una demanda por difamación contra la intérprete de Cannibal o Take It Off, ya que considera que ha emprendido una campaña para dañar su reputación. Ambas partes tienen una conferencia telefónica con el juez la semana que viene.