Katy Perry y Miley Cyrus ponen fin a su rivaliad con este video juntas

Dos esperados regresos se están produciendo a la vez, el de Katy Perry y Miley Cyrus. Mientras que la primera acaba de presentar su nuevo videoclip, Bon Appétit, la segunda acaba de hacer lo propio con su nueva canción, Malibú. Es por ello que ahora se han embarcado en una rivalidad muy fuerte por ver quien logra el primer lugar en las listas musicales.

Sin embargo ambas cantantes han demostrado que la rivalidad está en lo deportivo y a pesar que compiten por llegar a lo más alto de las listas musicales de todo el planeta, siguen siendo más amigas que nunca.

Cuando Katy Perry regresó con nuevo material coincidió su primer sencillo Chained To The Rhythm con el gran hit Shape Of You de Ed Sheeran, que acabó arrebatándole el número 1 protagonizando un divertido momento cuando ambos artistas coincidieron en una radio.

Ahora su segundo single, Bon Appétit, ha coincidido con uno de los regresos más esperados, el de Miley Cyrus y su Malibu. Como era de esperar, los rumores de rivalidad entre las dos cantantes no han tardado en aparecer, pero ellas han querido zanjarlo rápidamente con unos divertidos vídeos Instagram aprovechando que han coincidido en un evento.