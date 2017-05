¿Katy Perry usará su nuevo disco para responderle a Taylor Swift por Bad Blood?

Han pasado años desde que Taylor Swift lanzó Bad Blood, y aún hoy Katy Perry sigue recibiendo preguntas sobre la canción y su “disputa”.

La cantante se sentó con Entertainment Weekly y habló sobre su futura música y qué podemos esperar de su próximo álbum. Por supuesto, eventualmente el tema de la conversación cambió y se centró en si Perry respondería o no a Bad Blood de Swift, que supuestamente trata sobre ella.

“Creo que [mi nuevo álbum] es un disco muy poderoso. No hay nada que señale a ninguna persona”, dijo. “Algo que hay que tomar en cuenta es: No puedes confundir la bondad con debilidad y no me molesten. Nadie. Nadie. Nadie. Nadie. Y eso no es con alguna persona, y no digas que yo dije que lo es, porque no es así. No es sobre eso”.

Y continuó diciendo, “Honestamente, cuando las mujeres se junten y decidan unirse, este mundo será un lugar mejor. Punto, fin de la historia”.

Aunque Perry no teme reconocer que todo tiene una consecuencia, ella quiere ser clara en que su nuevo disco es mucho que sobre un tonta pelea.

“Este disco no es sobre nadie más”, dijo. “Este disco es sobre mi siendo vista y escuchada, para poder ver y escuchar a los demás. ¡No es sobre mi! Es sobre todo lo que veo ahí afuera y lo que digiero. Creo que hay una cura ahí para mi y una vulnerabilidad. Si la gente se quiere conectar y ser sanado y sentirse vulnerable y sentirse empoderado y fuerte, Dios los bendiga, y aquí está”.

Perry dice que escribió unas 40 canciones en total para el álbum y tuvo que reducir a 15, incluyendo sus últimos sencillos, Chained to the Rhythm y Bom Appetit.

“Es algo bastante valiente”, dijo Perry sobre el título del disco que aún sigue siendo desconocido. “Sonoramente, es divertido y dance, y oscuro y luminoso. Es todas estas cosas. Definitivamente es un cambio”.

De hecho, el álbum refleja los cambios que Perry ha experimentado en su propia vida.

“Dejé mis 20’s y he ido a mis 30’s”, dijo. “Lo acepto. Me he rendido. He sanado algunos de mis problemas con mi familia, con mis relaciones. Hoy estoy sobria, pero no sé sobre el mañana. Un día a la vez, ¿está bien?” dijo.

Y luego señaló, “Es algo hermoso. Yo construí a Katy Perry, ella era tan divertida. Y todavía soy Katy Perry, y la amo mucho pero, en mi interior, soy Katheryn Hudson, y creo que eso ha sido revelado mientras acepto quien soy en realidad”.

