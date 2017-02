Katy Perry sorprende a sus seguidores con nuevo cambio de look

Una vez más Katy Perry estrena un nuevo look que ha dejado con la boca abierta a todos

Katy Perry está lista para regresar a los escenarios pero no puede hacerlo si antes no tiene un cambio radical de look. Así lo demostró cuando compartió una foto en su cuenta de Instagram. La cantante sorprendió a todos con el nuevo look que tiene.

Estamos acostumbrados de los cambios de look que tienen los famosos casi todo el tiempo, sin embargo Katy Perry es quizás la artista más camaleónica. Hemos visto casi todos los colores desfilar por su cabello. Y ahora vemos un color nuevo que nunca antes había usado.

Después de anunciar que se presentará en los Grammy Awards por quinta vez, Katy ha subido una foto de su nuevo cambio de estilo en su cabello. Katy Perry ahora es una especie de rubia bien clara.

Katy Perry ha demostrado de la mejor forma que este color sí que le queda y le queda hermoso. La cantante publicó en su cuenta de Instagram una foto donde presume su nuevo look.