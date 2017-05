Katy Perry sobre su pelea con Taylor Swift: “Ella empezó y ella debe ponerle fin”

“Ella empezó [el enfrentamiento] y ella debe ponerle fin”. Así de sencillo. Katy Perry no piensa dar su brazo a torcer y mucho menos ser ella quien lime las asperezas con Taylor Swift. La riña entre ambas estrellas de la música pop tiene nombre y apellido: John Mayer. El cantante fue novio de Swift y mantuvo una relación con muchas idas y venidas con Perry, lo que según los tabloides estadounidenses hirió el orgullo de la exniña prodigio del country, que incluso la llevó a hacerle un Swift [dedicarle una canción] a la intérprete de temas como I Kissed a Girl o Roar. La canción en cuestión fue Bad Blood y arroja frases como: “nena, ahora tenemos mala sangre / ¿Por qué tuviste que hacer esto? / Pensé que podía confiar en ti / ¿Tuviste que arruinarlo? Ahora está todo oxidado ¿Por qué tenías que golpearme donde más me duele?”. Y aunque Swift nunca ha admitido que fuera dirigida a Perry, hay cosas que hablan por sí solas.

De este rifirrafe han pasado ya unos cuatro años y todavía sigue generando curiosidad. De hecho, la intérprete de Firework ha tenido que responder en todas y cada una de sus entrevistas de la promoción de su último álbum (Witness) sobre si el tema Swish Swish está dedicado a su enemiga más pública. No lo ha negado, tampoco lo ha aceptado. Al final, la polémica ayuda a la promoción de su material y ella es inteligente y lo usa a su favor. Y aunque normalmente prefiere jugar con indirectas, esta semana no se ha callado. Durante el más reciente episodio de The Late Late Show Perry aseguró que fue Swift la que inició la guerra entre ambas y que en un comienzo ella trató de hablar con la artista para solucionarlo sin embargo, no tuvo respuesta.

La estrella musical participó en programa de James Corden y durante el famoso espacio de Carpool Karaoke, en el que entonaron Firework, Dark Horse, Bob Appétit, Swish Swish y Roar, el presentador británico le preguntó sobre Bad Blood. Y entonces Perry respondió sin titubear: “Ella lo inició y es hora de que lo termine. Traté de hablar con ella al respecto, pero no quiso”.

La expareja de Orlando Bloom no quiso dar muchos detalles de los motivos por los que ambas artistas están enfrentadas desde hace tiempo, recordó el mal entendido que hubo entre ellas por unos bailarines. Según la versión de Perry, parte de su equipo de bailarines le preguntó si podía irse de gira con Swift, a lo que ella le respondió que no había ningún problema siempre y cuando volvieran a estar disponibles cuando ella comenzara su gira. Cuando llegó el momento, Taylor Swift acusó a la cantante de querer sabotear su gira y robarse a sus bailarines. “Me enfadó y luego viene ella y escribe una canción sobre mí. ‘¿Es así es como quieres solucionarlo? Allí te va el karma’. Creo en las mujeres unidas, no divididas, sin toda esta mierda, curaremos el mundo”, añadió la intérprete de 32 años.