Katy Perry revela cómo fue su peor beso: “Sentí que había un pez mojado en mi boca”

Katy Perry se siente más feliz y abierta que nunca.

La estrella de 32 años es la portada de la revista W, en donde divulgó algunos de los aspectos más personales de su vida, como sus anécdotas sobre besar, cantar en la ducha y llorar con sus propias canciones.

Katy admitió que su corte pixie platinado solo es una señal física de lo liberada que se siente últimamente, precisando, “En general, me siento completamente liberada, 360 grados. Ya sea políticamente, mentalmente, espiritualmente, sexualmente. Me siento liberada de todas las cosas que no me sirven”.

A los 32 dice que se “rindió y abrazó” los treinta. Y aagregó, “No me podrían dar nada que me hiciera querer regresar a mis veinte. Para llegar a donde estoy tuve que trabajar mucho en mi corazón, mi alma, mente y cuerpo. Después de haber hecho eso empezaron a florecer muchas cosas hermosas de nuevo”.

Su música es una de ellas.

De hecho, a Katy no le enorgullece demasiado admitir que ha llorado con sus propias canciones.

“Mis canciones son tan personales. A veces son sobre gente que ya no está en mi vida, o sobre amor no correspondido”, le dijo a la publicación. “Todos tenemos muchas poses. Todos mostramos una vida que no es real. También soy culpable de eso. Pero cuando lo analizas, es muy poderoso”.

Hablando de poder, no hay nada como el recuerdo de un primer beso, que Katy recuerda vívidamente, para bien o para mal.

“Mi primer beso francés fue en sexto grado en Big Bear, California”, explicó. “Estaba con una chica de la iglesia que no tenía muy buena reputación. Ella tenía una fiesta y hasta que no estuviera en octavo no me iban a dejar ir a esas fiestas. Pero fui de todos modos”.

Y continuó, “En la fiesta, jugamos a la botellita. Tocó mi turno, le di una vuelta y, de pronto, después sentí que había un pez mojado en mi boca. Ese fue mi primer beso. Cuando estás en sexto grado uno no besa con arte. No hubo ritmo, no hubo hermosos altos y bajos, no hubo oleadas. En vez de eso, sientes que un gusano te invade la boca”.

