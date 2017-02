Katy Perry manda indirecta a Britney Spears

Katy Perry recordó el momento cuando Britney Spears se rapó la cabeza. ¿Habrá sido en broma?

Katy Perry está decidida a que su regreso a la música no pase desapercibido. La semana pasada nos sorprendió a todos con un nuevo look y el viernes pasado estrenó canción nueva. Ahora la vimos en los Grammy cantando en vivo por primera vez luego de varios meses y hasta se dio el tiempo de mandarle una indirecta a Britney Spears.

El momento se dio cuando recién llegaba a los Premios Grammy en donde Ryan Seacrest la entrevistó y cuestionó sobre su nueva canción “Chained to the Rhythm”, además de su regreso a la música. Katy respondió que fue para proteger su “salud mental” justo cuando añadió:

“Y me ha ido genial. Aún no me he rapado la cabeza”

Pero es que esa frase fue una clara alusión a la princesa del pop. Recordemos que en el 2007 fue el peor año de Britney Spears cuando se rapó toda su melena rubia.

Pero si Britney Spears no responde, para eso están sus fans. Las redes sociales fueron el centro de batall en donde las fans de la princesa del pop no perdonaron a Katy Perry esta frase.

