¿Katy Perry coqueteando con John Mayer? ¿Se viene una tercera parte?

Parece que la llama de estos dos vuelve a brillar.

Katy Perry y John Mayer protagonizaron una de nuestras historias de amor favoritas en Hollywood, y aunque su relación fue bastante intermitente y complicada, cuando terminaron quedamos con el corazón roto. Ambos lucen tan bien juntos que aún hoy soñamos con la posibilidad de verlos retomando su relación. ¿Será esto posible? ¡Muchos dicen que sí!

Mira las pruebas:

Luego de que Perry terminara su relación con Orlando Bloom, se empezó a especular que Mayer podría estar involucrado hasta cierto punto en dicho asunto. Más tarde, cuando el ganador del Grammy empezó a lanzar su nueva música, reveló que su tema más romántico, Still Feel Like Your Man, era en efecto sobre Perry.

“¿En quién más estaría pensando?”, dijo John cuando el New York Times le preguntó si el tema hablaba de Katy. “Y, por cierto, es un testamento al hecho de que no he salido con mucha gente en los últimos cinco, seis, años. Esa fue mi única relación. Así que me merezco esto, gente”.

Esta semana los rumores de reconciliación se acentuaron aún más, después de que algunos fans capturaran a Katy dejando comentarios graciosos en algunas publicaciones de Instagram de John.

Este martes 20 de mayo, John anunció las primeras fechas de su gira por América Latina, evento que lo llevará a visitar principalmente países como Argentina y Brasil.

“He esperado meses solo para decir esto: Querido Brasil. Sí, iré a Brasil. Y a Argentina. No puedo esperar”, aseguró Mayer.

Poco después, Katy pasó por dicha publicación, le dejó un like a la imagen y comentó, “Morta linda”.

Una frase en portugués que Katy ha usado antes para dirigirse a sus fans brasileños en su nativo portugués, y la cual podría traducirse en algo como, “Me muero, linda”.

En definitiva, un juego de palabras que expresa la emoción de Katy ante el tour de su ¿ex?