Katy Perry comparte foto cuando tenía 13 y alborota las redes sociales

Katy Perry ha compartido una adorable imagen de su adolescencia, donde aparece con 13 años delante en un estudio de grabación. De esta manera la cantante intenta demostrar que desde pequeña ya pensaba en cómo triunfar en la música.

Las redes sociales quedaron en shock con la foto y es que la pequeña Katy Perry de tan solo 13 años de edad luce muy diferente a la que conocemos hoy en día.

La cantante ha declarado que con esa edad soñaba con ser “una estrella del pop”, sueño que ha cumplido con creces. “13 year old me. Wannabe popstar” (Yo con 13 años. Quería ser una estrella del pop), ha escrito la intérprete de Chained To The Rhythm. Con esta foto, confirma que, con esfuerzo y constancia, los sueños pueden hacerse realidad.

Parece ser que a los fans de Katy Perry les ha gustado ver sus inicios, ya que la foto ya acumula más de 864.700 likes y miles de comentarios.