Kanye West reclama a una aseguradora 10 millones por su gira cancelada

El también diseñador ha presentado la demanda en la corte federal de Los Ángeles. En los papeles presentados, West dice que él y su compañía Very Good Touring Inc. aún no han recibido el pago que el gigante de los seguros tenía que haberles dado, pues “por algo” habían decidido asegurar el tour y asegura que Lloyd’s está atrasando y bloqueando intencionalmente la compensación económica. “Tampoco nos han dado nada que se acerque a una explicación coherente sobre por qué no han pagado… Asumir que el supuesto consumo de marihuana fue el causante de los problemas mentales de West puede servirles de excusa para no pagar los miles de dólares que deben en primas de seguros es absurdo”, reza la demanda.

El pasado noviembre, el marido de Kim Kardashian, de 40 años, fue ingresado de emergencia en el departamento psiquiátrico del hospital de Los Ángeles por comportamiento errático. Las cosas pintaban mal para el cantante incluso antes de estar internado. Horas antes de subirse al escenario en The Forum (Inglewood, California) anuló el concierto. Además, días antes ya había dejado sin palabras a su público de Los Ángeles en un concierto que duró solo dos canciones —incluso Ticketmaster, la empresa que gestiona las entradas, ya ha anunciado que devolverá el importe del pase a los asistentes—. Más tarde vino la cancelación de las 21 fechas de su gira y luego la crisis psicótica.



Kanye West y Kim Kardashian, en Los Ángeles. Cordon Press

El músico alega que él y su empresa contrataron los servicios de la aseguradora “como acción precautoria” para protegerse en caso de que “una cancelación fuera necesaria”, explica la demanda, que también acusa a Lloyd’s de inventarse “cualquier” excusa para no pagar. “Es el modus operandi de ellas”, afirma.

Este no es el único proceso legal en el que está involucrado. El pasado julio West amenazó con abandonar Tidal, la plataforma de música en streaming que puso en marcha junto a otras superestrellas como Jay-Z, Beyoncé, Madonna, Alicia Keys, Daft Punk o Jack White. Y además quiere ir a juicio. West reclama tres millones de dólares a la plataforma. Según el rapero, su último disco The Life of Pablo trajo un millón y medio de nuevos suscriptores al servicio por lo que no ha recibido el bonus pactado por contrato, a lo que se le suma el dinero que Tidal le debe por una serie de vídeos musicales. Sin embargo, no ha recibido dicha cantidad y fueron sus abogados quienes lo reclamaron el mes pasado, avisando de que esto suponía una ruptura del contrato entre ambas partes. Aún no ha recibido ningún tipo de respuesta por parte de la compañía.

