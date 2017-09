Justin Bieber se disculpa con Marilyn Manson por el drama de su camiseta

¿Es demasiado tarde para decir “lo siento”?

¿Dejarías a entrevistador leer tus mensajes de texto al aire?

Marilyn Manson lo hizo.

Durante una entrevista e The Howard Stern Show, Manson permitió a Stern leer un intercambio de mensajes de texto entre él y Justin Bieber sobre el drama de la camiseta que involucró a los dos artistas.

Aquí está un resumen de lo que pasó: Bieber presentó una imagen de Manson en una camiseta que formaba parte de la mercancía del Purpose World Tour. La camiseta tenía la cara de Manson en la parte delantera, así como el nombre de Bieber y las palabras “más grande que dios” en la parte posterior.

El diseñador Jerry Lorenzo publicó una foto de Bieber de pie frente a la mercancía de la gira en Instagram en julio de 2016 y agradeció a Manson por “firmar” en la camiseta en el título.

Sólo hubo un problema: Manson no accedió a que su rostro apareciera en la camiseta.

“Me encontré con él en un bar de lujo en el que muchas celebridades -una palabra que desprecio- vi a una niña con una sudadera con capucha rosada de pelo rubio y resulta ser Bieber”, dijo Manson a Billboard. “Me siento y digo, ‘Hey, así que usaste mi camisa y todo en el escenario’. Era una de esas personas delicadas que te golpeaban cuando hablaban, y él se acerca a la altura de la p**** y luego dice: “Te hice relevante de nuevo”.

Manson también dijo a Consequence of Sound que Bieber “era un verdadera pedazo de mier** en la forma en que tenía la arrogancia de decir eso”.

Sin embargo, dijo que la situación no terminó siendo una batalla legal.

“Fue agradable aunque no tuve que demandar a su compañía por hacer las camisas que llevaba con su nombre y mi cara”, dijo Billboard. “Ellos eran muy parecidos a, ‘Sabemos que estamos equivocados aquí, sólo tomar tantos dólares como desee.'”

Volviendo a The Howard Stern Show, Stern leyó un texto de Bieber en el que le preguntaba a Manson sobre un artículo reciente.

“Pensé que teníamos una interacción bastante agradable”, dijo Stern, leyendo parte de un texto de Bieber. “Además, si algo no estuviera a la altura de las camisetas, lo siento mucho. De todos modos, de todos modos, me dolió ver que salí como un ca***, ¿Lo siento?”

Según la lectura de Stern de los mensajes, Manson más tarde texteó a Bieber “Tú eras justo siendo tú”. El rockero agregó “Le dije:” Eras tú “, le dijo Manson a Stern,” lo que podría significar que estaba siendo un ca**** o lo que sea.”

“Honestamente, pensé que lo conseguimos”, dijo Stern leyendo uno de los textos de Bieber. “De nuevo, mala mía, si yo fui un ca****, esa no fue mi intención, solo quiero que lo sepas”.

“Estamos bien”, dijo Stern leyendo el texto de Manson. “La gente acaba de hacer que la camiseta esté en una pelea falsa. Vamos a darle la vuelta y fu**** prensa y hacer algo juntos, será el mejor y no te disculpes, tú no fuiste un ca****. Ellos me preguntaron si lo era y yo estuve de acuerdo, no estaba para salir contigo, si no, trataré de evitar más preguntas hoy de Stern “.

Cuando Stern le preguntó a Manson si realmente estaba insultando a Bieber en ese momento, Manson respondió: “Es decisión suya, no lo sé”.

Aún así, las cosas parecían terminar en una nota algo amistosa.

“Realmente no me importaban los medios de comunicación”, dijo Stern leyendo otro texto de Bieber. “Sólo quería asegurarme de que tú y yo estábamos bien porque me gustas.”

Manson también acordó no “hablar” de Bieber en el programa de Stern, a lo que Stern dijo Bieber respondió: “Bueno, gracias.

“Él me soltó y se disculpó, y le dije que no hablaría con él, así que no voy a hablar con él”, le dijo Manson a Stern.

¿Qué piensas? “¿Es demasiado tarde ahora para decir lo siento?” como Bieber canta en su gran hit.

http://la.eonline.com